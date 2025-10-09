ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

Європейський союз близький до ухвалення 19-го пакету санкцій для Росії через її війну проти України, залишилося вирішити проблему Словаччини, яка не пов’язана безпосередньо із запропонованим пакетом.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, в ході засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), яке відбулося у середу, був досягнутий значний прогрес. "Ми пройшли дуже довгий шлях і наближаємося до мети, особливо після вчорашнього засідання. Суттєвих проблем чи розбіжностей майже не залишилося. І якщо нам вдасться вирішити останні кілька питань, залишиться лише одна проблема", - розповів дипломат.

Цією проблемою він назвав "застереження однієї держави-члена не щодо змісту пакету, а через зв’язок з іншими питаннями". "Ви розумієте, про що я говорю: прем’єр-міністр Словаччини публічно заявив, що не погодиться на 19-й пакет, якщо не отримає гарантій щодо низки інших питань, які не пов’язані з 19-м пакетом та ситуацією в Україні", - пояснив співрозмовник журналістів.

При цьому він висловив сподівання стосовно того, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено до засідання Європейської ради, яке заплановане на 23-24 жовтня.