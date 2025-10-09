Інтерфакс-Україна
Події
18:04 09.10.2025

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

1 хв читати
ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

Європейський союз близький до ухвалення 19-го пакету санкцій для Росії через її війну проти України, залишилося вирішити проблему Словаччини, яка не пов’язана безпосередньо із запропонованим пакетом.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, в ході засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), яке відбулося у середу, був досягнутий значний прогрес. "Ми пройшли дуже довгий шлях і наближаємося до мети, особливо після вчорашнього засідання. Суттєвих проблем чи розбіжностей майже не залишилося. І якщо нам вдасться вирішити останні кілька питань, залишиться лише одна проблема", - розповів дипломат.

Цією проблемою він назвав "застереження однієї держави-члена не щодо змісту пакету, а через зв’язок з іншими питаннями". "Ви розумієте, про що я говорю: прем’єр-міністр Словаччини публічно заявив, що не погодиться на 19-й пакет, якщо не отримає гарантій щодо низки інших питань, які не пов’язані з 19-м пакетом та ситуацією в Україні", - пояснив співрозмовник журналістів.

При цьому він висловив сподівання стосовно того, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено до засідання Європейської ради, яке заплановане на 23-24 жовтня.

Теги: #єс #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 09.10.2025
Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

15:57 08.10.2025
Посли ЄС узгодили закон щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028р – ЗМІ

Посли ЄС узгодили закон щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028р – ЗМІ

15:24 08.10.2025
Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

16:05 07.10.2025
У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

10:54 07.10.2025
Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

14:50 06.10.2025
Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

13:38 06.10.2025
Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

02:43 06.10.2025
Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

17:04 04.10.2025
ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

ОСТАННЄ

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Школи можуть використати гейміфіковані матеріали для уроків "Захист України"

Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

П'ятьох людей поранено через удари окупантів по Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА