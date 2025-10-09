Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

Київрада на засіданні у четвер, 9 жовтня, має виділити й розподілити кошти (майже 4 млрд грн), які депутати передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Також плануємо внести зміни в програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" – збільшити видатки на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні. На жаль, кількість таких родин збільшилась в порівнянні з початком року. Тому видатки в проєкті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що у цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій, на переоблаштування житла для ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на колісному кріслі, а також – на компенсацію за протезування ока та слухопротезування.

"Пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І ці зміни враховують запити ветеранів та їх потреби", - підкреслив мер.

Окрім допомоги військовим, Київрада також розгляне перенаправлення 500 млн грн, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів, на встановлення мобільних укриттів у столиці.