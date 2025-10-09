Інтерфакс-Україна
Події
12:03 09.10.2025

Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

1 хв читати
Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

Київрада на засіданні у четвер, 9 жовтня, має виділити й розподілити кошти (майже 4 млрд грн), які депутати передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Також плануємо внести зміни в програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" – збільшити видатки на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні. На жаль, кількість таких родин збільшилась в порівнянні з початком року. Тому видатки в проєкті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що у цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій, на переоблаштування житла для ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на  колісному кріслі, а також – на компенсацію за протезування ока та слухопротезування. 

"Пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І ці зміни враховують запити ветеранів та їх потреби", - підкреслив мер.

Окрім допомоги військовим, Київрада також розгляне перенаправлення 500 млн грн, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів, на встановлення мобільних укриттів у столиці.

Теги: #київрада #військові #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 09.10.2025
Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

11:35 09.10.2025
Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

17:51 07.10.2025
Київ передав 3 армійському корпусу ще 3000 FPV-дронів – мер

Київ передав 3 армійському корпусу ще 3000 FPV-дронів – мер

13:27 07.10.2025
Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

13:00 06.10.2025
Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

12:41 06.10.2025
Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

06:18 04.10.2025
Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

19:20 02.10.2025
Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони  - Кличко

Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони  - Кличко

18:51 02.10.2025
ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

12:10 02.10.2025
Депутат Гончаренко пропонує підвищити до 50 тис. грн мінімальну зарплату військових у 2026 р.

Депутат Гончаренко пропонує підвищити до 50 тис. грн мінімальну зарплату військових у 2026 р.

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ОСТАННЄ

Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

Держетнополітики видало 834 мандати для здійснення капеланської діяльності

Стефанішина обговорила з двопартійною групою сенаторів США подальші кроки у забезпеченні обороноздатності й безпеки України

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Голова МВС про зміни в оформленні документів для іноземців, які воюють у ЗСУ: Менше бюрократії, більше прав

Доставка підручників до шкіл майже завершена

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Окупанти використали касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська, - 11 армійський корпус

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Обшуки проводилися у прокурора, який розслідує справу детективів НАБУ, це викликає сумніви щодо об'єктивності – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА