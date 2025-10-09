Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію, повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", — зазначив Трамп.

Він підкреслив, що "до всіх сторін будуть ставитися справедливо" і назвав це "великим днем для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх навколишніх країн і Сполучених Штатів Америки".

Президент США також подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини: "ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і

Туреччини, які працювали з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія відбулася".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump