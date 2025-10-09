Інтерфакс-Україна
Події
03:32 09.10.2025

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

1 хв читати

Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію, повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", — зазначив Трамп.

Він підкреслив, що "до всіх сторін будуть ставитися справедливо" і назвав це "великим днем для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх навколишніх країн і Сполучених Штатів Америки".

Президент США також подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини: "ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і

Туреччини, які працювали з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія відбулася".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Теги: #ізраїль #угода #сша #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 08.10.2025
Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

19:54 08.10.2025
Кількість "Томагавків" для України залежатиме від позиції Трампа щодо ескалації

Кількість "Томагавків" для України залежатиме від позиції Трампа щодо ескалації

08:58 08.10.2025
ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року

ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року

08:49 08.10.2025
Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

19:47 06.10.2025
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

01:37 05.10.2025
Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

21:06 04.10.2025
Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

02:16 04.10.2025
Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

23:08 03.10.2025
ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

18:35 03.10.2025
Трамп дав ХАМАС час до вечора неділі, щоб прийняти його мирний план щодо Гази

Трамп дав ХАМАС час до вечора неділі, щоб прийняти його мирний план щодо Гази

ВАЖЛИВЕ

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Зеленський: У 2026 р потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ОСТАННЄ

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА