15:20 07.10.2025

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення. Це питання обговорили міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков, що наразі перебуває у Києві та бере участь у Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Як повідомив український міністр оборони у телеграм-каналі у вівторок, під час зустрічі з Бьодсковом вони обговорили реалізацію підписаного у понеділок, 6 жовтня, меморандуму, який створює додаткові можливості для відкриття спільних з Україною оборонних виробництв на території Данії.

"Окремо обговорили перспективу запуску в Данії демонстраційного хабу, де будуть представлені українські безпекові рішення", - зазначив він.

"Подякував Данії за запуск "данської моделі" підтримки ОПК та за допомогу в зміцненні наших далекобійних спроможностей. Важливо, що за підсумками Міжнародного форуму оборонних індустрій ми вже маємо нові домовленості. В Україні зараз перебуває велика бізнес-делегація з Данії. Це свідчення того, що економічні зв’язки між нашими державами стають дедалі міцнішими", - наголосив Шмигаль.

За його словами, українська сторона готова максимально сприяти данським оборонним компаніям, які шукають партнерів для реалізації проєктів в Україні. "Наголосив також на необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб запобігти використанню західних технологій у виробництві російських дронів і ракет", - додав він.

"Вдячний Данії та особисто пану Мортену Бьодскову за послідовну підтримку й вагомий внесок у нашу спільну перемогу", - резюмував міністр оборони України.

 

