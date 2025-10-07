7 жовтня в історії: Важливі події та церковні свята

7 жовтня відзначають Всесвітній день бавовни, Всесвітній день дій за гідну працю, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, День лисих і вільних.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха.

День 1321 Російська агресія - Day 1321 Russian aggression

7 жовтня 2001 року в небо піднявся перший вертоліт незалежної України - АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач Полуйчик Станіслав Дем'янович.

У 2001 році у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови рухом Талібан видати США Осаму бін Ладена, якого звинувачують в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію "Відплата", завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів в Афганістані.

Всесвітній день бавовни

Всесвітній день бавовни відзначають 7 жовтня. Це подія, яка звертає увагу на значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та довкілля, вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна.

Бавовна відіграє ключову роль у боротьбі з бідністю в деяких найменш розвинених країнах, пропонуючи мільйонам людей по всьому світу стабільні та гідні можливості працевлаштування. Вона є екологічно чистою - розкладається швидше, ніж синтетичні альтернативи, зменшує кількість пластику в наших водних шляхах і сприяє очищенню океанів. Крім того, що бавовна є джерелом волокна, вона також забезпечує їжу. Побічні продукти вирощування бавовни корисні як для людей, так і для худоби.

Бавовна поширена в посушливому кліматі, квітне в регіонах, де багато інших культур не можуть вижити.

Ідея Всесвітнього дня бавовни виникла у 2019 році, коли чотири країни-виробники бавовни в Африці на південь від Сахари – Бенін, Буркіна-Фасо, Чад і Малі, разом відомі як “Бавовняна четвірка”, запропонували Всесвітній торговій організації відзначати цей день. Два роки поспіль цей день слугував можливістю поділитися знаннями та продемонструвати діяльність, пов’язану з бавовною.

День лисих і вільних

День лисих і вільних - це унікальне свято, яке відзначається щороку і присвячене прийняттю та вшануванню лисини, незалежно від того, чи є вона добровільною, чи наслідком природної втрати волосся. Цей день дає можливість людям пишатися своїм зовнішнім виглядом і відкинути будь-який суспільний тиск або стигматизацію, пов'язану з лисиною.

Гоління голови та бороди має давнє коріння — ще в кам’яному віці люди використовували загострені мушлі та пінцети, щоб видаляти волосся. У Стародавньому Єгипті та Римі гоління було поширеним як серед жерців, так і серед простого люду — з практичних міркувань у спекотному кліматі. Єгиптяни навіть створювали спеціальні інструменти для гоління з міді та золота.

У другій половині XX століття, особливо наприкінці 1950-х, гоління налисо стало модним трендом. Лисі чоловіки почали асоціюватися з мужністю, впевненістю, силою та дисципліною. У 1990-х роках цей образ набув ще більшої популярності завдяки таким іконам, як Майкл Джордан, Евандер Холіфілд і Брюс Вілліс — їхній стиль надихнув мільйони.

День лисих і вільних започаткували Томас Рой і Рут Рой — засновники компанії Wellcat Herbs. Вони закликали чоловіків і жінок сміливо голити голови та пишатися своїм виглядом. Точна дата першого святкування невідома, але ідея свята — прийняття себе та свобода від стереотипів — залишається актуальною й сьогодні.

Всесвітній день дій за гідну працю

Щороку 7 жовтня десятки мільйонів людей у всьому світі долучаються до Всесвітнього дня дій за гідну працю — ініціативи профспілок "За гідну працю". У цей день відбуваються ходи, мітинги, пікети, зустрічі з представниками влади — профспілкові лідери використовують усі доступні засоби, щоб домогтися втілення принципів соціальної справедливості.

Це своєрідний день мобілізації профспілок у країнах-членах Міжнародної організації праці (МОП). Його головна мета — домогтися від урядів і роботодавців забезпечення гідних умов праці, а також нагадати, що в основі сталого економічного розвитку має бути людина — її права, добробут і безпека.

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію

Невралгія трійчастого нерва — один із найболючіших станів, що може виникати у людини. Щорічно Міжнародний день інформування про цю хворобу слугує важливою просвітницькою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про її симптоми, перебіг і методи лікування.

Трійчастий нерв виходить на поверхню поблизу скроні та розгалужується на три гілки: очну, верхньощелепну і нижньощелепну. Невралгія трійчастого нерва належить до рідкісних захворювань, тому медична практика її лікування залишається обмеженою.

Через схожість симптомів пацієнтам часто ставлять неправильні діагнози — хвороби вуха, зубів або щелепи. У результаті люди витрачають час і кошти на лікування недуг, які не існують, тоді як справжня причина — невралгія — продовжує прогресувати.

Цей день був започаткований у 2013 році з ініціативи організації TNnME і став глобальною кампанією, яка об’єднує пацієнтів, медичних фахівців та активістів у боротьбі за ранню діагностику, доступ до ефективної терапії та підтримку людей, які живуть із цією недугою.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Антона Казимировича Добкевича (1875-1956), українського та польського піаніста, педагога;

140 років від дня народження Нільса Генрика Давида Бора (1885-1962), данського фізика, громадського діяча, одного з творців сучасної фізики, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1922);

100 років від дня народження Василя Васильовича Кіосе (1925-1993), українського диригента, педагога;

90 років від дня народження Віктора Івановича Задорожного (1935-2010), українського живописця, педагога;

90 років від дня народження Томаса Майкла Кенеллі (1935), австралійського письменника, драматурга;

75 років від дня народження Леоніда Борисовича Горовця (1950-2013), українського та ізраїльського кінорежисера, сценариста.

Ще в цей день:

1903 - У провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;

1913 - Уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі;

1920 - Перші сто жінок приймають до Оксфордського університету;

1943 - Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;

1944 - США, СРСР, Велика Британія і Китай домовляються про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;

1950 - Війська ООН вступають на територію Північної Кореї;

1952 - Отримують патент на штрих-код;

1982 - У Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів;

1988 - У Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;

1990 - В Ізраїлі в зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;

1992 - Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;

1997 - Засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;

1999 - Британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;

2023 - Починається великомасштабне вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха

Сергій і Вакх були римськими воїнами, які жили в III столітті. Вони займали високі посади при дворі імператора Максиміана, який не знав, що вони християни. Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав їм принести жертву римським богам, проте вони відмовилися і заявили, що служать лише Єдиному Богу. За це їх піддали жорстоким тортурам. Спочатку їх одягли в жіночий одяг і водили по місту на ганьбу. Потім їх відправили до Сирії, де місцевий правитель Антіох, якого вони колись підтримали, намагався переконати їх зректися віри. Вакха жорстоко побили, і він помер від ран. Сергія змусили носити залізні чоботи з цвяхами всередині і після довгих тортур стратили через усічення голови.

Іменини:

Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея.

З прикмет цього дня:

Випав сніг — справжня зима прийде на початку листопада; сонячна і тепла погода — ще три тижні протримається така сама; місяць блідого відтінку — скоро випаде сніг.