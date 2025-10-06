Свириденко і Схооф обговорили захист і відбудову української енергетичної інфраструктури

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з нідерландським колегою Діком Схоофом.

Як повідомила Свириденко в телеграм-каналі, в ході зустрічі сторони обговорювали забезпечення безпеки української енергетичної інфраструктури, оборонну співпрацю і фінансову підтримку.

"Ворог посилює атаки на енергетику інфраструктуру нашої держави і хоче зробити все, щоб ми втратили свій власний видобуток газу, щоб позбавити нас тепла і світла. Тому особливу увагу приділили захисту та відбудові цього сектору. Це один із ключових пріоритетів уряду забезпечити тепло і світло в українських домівках", – зазначила Свириденко.

Крім того, сторони обговорили спільне бачення щодо продуктивного використання заморожених російських активів для потреб України.

"Це справедливо, адже росія має заплатити високу за агресію", - наголосила премʼєр.

Також обговорювалась подальша взаємодія у сфері спільного оборонного виробництва, яке залишається пріоритетом, оскільки українська зброя – ключ до безпеки всієї Європи.

"Рада почути запевнення, що підтримка членства України в ЄС є і залишатиметься непохитною для уряду Нідерландів", - резюмувала Свириденко.