У Харківській області 2 загиблих, 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ атакували БпЛА різних типів Харків і 6 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 37-річна жінка; у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ударів безпілотників у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі, у Куп’янському районі - 2 автомобілі, в Ізюмському районі - приватний будинок.

Тимчасово без електропостачання залишається 21 881 абонент у Харкові. Електропостачання споживачів сел. Високий відновлено в повному обсязі.