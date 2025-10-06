Лекорню представив новий уряд Франції - ЗМІ

Новопризначений прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню представив склад свого уряду, повідомив ресурс Politico у неділю.

"Лекорню стоїть перед складним завданням узгодити скорочений бюджет після того, як його попередник був усунутий з посади в результаті голосування про недовіру минулого місяця", - пише видання, зазначивши, що "в цілому в уряді Лекорню мало нових облич".

Зокрема колишній міністр промисловості Ролан Лескюр, соратник президента Еммануеля Макрона, який минулого року претендував на посаду прем'єр-міністра, замінить Еріка Ломбарда на посаді міністра фінансів і економіки.

"Несподіваним поворотом подій стало повернення до уряду колишнього міністра економіки Бруно Ле Мара, який минулого року залишив політику, на посаду міністра збройних сил, яку до свого нещодавнього підвищення обіймав сам Лекорню", - зазначає Politico.

Багато міністрів з центристського табору Макрона зберегли свої посади, зокрема міністр освіти Елізабет Борн і міністр заморських територій Мануель Вальс — обидва колишні прем'єр-міністри. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністр юстиції Жеральд Дарманін і міністр бюджету Амелі де Моншален також залишилися на своїх посадах.

"Політичні сили, представлені в послідовних адміністраціях Макрона, залишаються в цілому тими самими, незважаючи на те, що Лекорню є п'ятим прем'єр-міністром французького президента за менш ніж два роки", - підсумовує Politico.

Джерело: https://www.politico.eu/article/france-prime-minister-sebastien-lecornu-new-government-budget/