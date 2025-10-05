У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

У с. Заремби Вархоли в Островському повіті знайшли "залишки об’єкта, схожого на безпілотник", повідомляє RMF FM з посиланням на дані військової поліції.

"Мазовецьке відділення Військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення непізнаного повітряного об’єкта в селі Заремби Вархоли Островського повіту", – ідеться в повідомленні.

Вночі про знахідку також повідомила мазовецька поліція.

"Сьогодні після 18:00 в полі в Острувському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об’єкта, схожого на дрон. Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об’єкта та місця, де його було знайдено. Було повідомлено Військову поліцію та прокуратуру. Звертаємося до вас з проханням у кожному випадку інформувати служби про подібні знахідки", – йдеться у повідомленні.

Польський повітряний простір неодноразово порушувався безпілотниками в ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки РФ на Україну. Начальник генерального штабу генерал Веслав Кукула визнав, що на територію Польщі залетів 21 безпілотник.

Безпілотники та їхні уламки були знайдені в Люблінському (більшість), Мазовецькому, Свєнтокшиському, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.