Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в повітряний простір Польщі в ніч на середу залетіли близько 20 російських дронів, але ця інформація наразі уточнюється.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Він повідомив, що ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.

"Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що українська протиповітряна оборона знищила минулої ночі більш ніж 380 російських дронів різних типів, щонайменше 250 із них – типу "Шахед", а точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків.

"Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", - наголосив Зеленський.

Раніше на порталі польського видання Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.