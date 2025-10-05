Інтерфакс-Україна
Події
08:17 05.10.2025

Унаслідок ворожої атаки в частині Львову відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки в частині Львову відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львову відсутня електроенергія, також у місті пожежі, повідомив мер Андрій Садовий.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - написав він у телеграмі.

Крім того, Садовий повідомив, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але рекомендував місцевим мешканцям закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

За його словами, після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму.

"Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - зазначив він.

 

 

Теги: #знеструмлення #львів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 05.10.2025
Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

08:47 05.10.2025
У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

07:58 05.10.2025
Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

06:58 05.10.2025
Польща підняла авіацію через масовану атаку України

Польща підняла авіацію через масовану атаку України

06:49 05.10.2025
Під час нічної атаки на Запоріжжя загинула людина, дев’ять поранені, у місті перебої зі світлом - ОВА

Під час нічної атаки на Запоріжжя загинула людина, дев’ять поранені, у місті перебої зі світлом - ОВА

06:45 05.10.2025
Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

23:39 04.10.2025
Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

08:56 04.10.2025
Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

11:23 03.10.2025
Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

11:21 03.10.2025
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

ВАЖЛИВЕ

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

У Шостці виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка у вагоні після атаки БПЛА – прокуратура

ОСТАННЄ

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

Дев'ять людей поранені через російський обстріл Херсону

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

5 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

Водія, який побив велосипедиста у Києві, взяли під варту

З понеділка посилять енергопостачання Шостки – ОВА

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

Прем'єр Чехії Фіала визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА