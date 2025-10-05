Унаслідок ворожої атаки в частині Львову відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львову відсутня електроенергія, також у місті пожежі, повідомив мер Андрій Садовий.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - написав він у телеграмі.

Крім того, Садовий повідомив, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але рекомендував місцевим мешканцям закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

За його словами, після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму.

"Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - зазначив він.