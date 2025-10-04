Інтерфакс-Україна
21:06 04.10.2025

Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар привітав лідера партії ANO Андрія Бабіша з перемогою на виборах в парламент Чехії.

"Вітаємо Чеську Республіку з успішним завершенням демократичних виборів, партію ANO та її лідера @AndrejBabis з перемогою на виборах, а також усіх новообраних членів парламенту", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що Ізраїль глибоко цінує історичну дружбу та плідну співпрацю з Чеською Республікою і сподівається на спільну роботу для подальшого зміцнення відносин.

Як повідомлялося, в Чехії за результатами підрахунку понад 60% голосів на парламентських виборах зі значним відривом лідирує партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша ANO.

 

