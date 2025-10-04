Голова Держприкордонслужби України зустрівся з головою КМЄС в Україні
Голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко зустрівся з головою Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Рольфом Холмбо, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Як повідомляється, сторони обговорили шляхи подальшої співпраці, зокрема, у сфері інтегрованого управління кордоном, морської безпеки, нарощення безпілотного компоненту та соціального захисту прикордонників.
Холмбо підтвердив готовність КМЄС надавати стратегічні консультації та підтримку, зокрема з практичної імплементації стратегії інтегрованого управління кордонами та впровадження вимог Шенгенських домовленостей.
Крім того, Дейнеко подякував місії за багаторічну послідовну підтримку у сфері прикордонного менеджменту та реформування української Держприкордонслужби, а також наголосив на готовності прикордонників України до спільних кроків із впровадження європейських принципів охорони кордону.