УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровської області.

"Триває евакуація з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини. Щодня команди Українського Червоного Хреста допомагають людям залишати небезпечні території… за вересень волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області евакуювали 84 жителів прифронтових сіл і містечок", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Серед евакуйованих - люди з числа маломобільних категорій населення, літні люди, родини з дітьми. Волонтери допомагають з посадкою в транспорт і забезпечують супровід у дорозі.