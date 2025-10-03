Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Пітером Бойсеном

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Данії генерал-майором Пітером Бойсеном, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ..

"У ході зустрічі обговорювалися питання спільного розвитку та обміну досвідом з розгортання систем ситуаційної обізнаності й координації дій у сучасних умовах. Також відбувся символічний обмін нарукавними знаками та нагородною атрибутикою — як жест дружби, взаємної поваги та визнання партнерства між військовими структурами України та Данії", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що ця зустріч — черговий крок до зміцнення довіри, взаємодії і спільного професійного розвитку в питаннях безпеки.

29 вересня повідомлялося, що у Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БпЛА. Президент України Володимир Зеленський доручив за результатами участі українських фахівців з боротьби з безпілотниками у спільних навчаннях в Данії сформувати рамки для співпраці з іншими європейськими країнами, зокрема в реалізації проєкту "Стіна дронів".