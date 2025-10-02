Інтерфакс-Україна
Події
19:49 02.10.2025

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловив сподівання, що конкретне рішення щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву буде ухвалене через три тижні на саміті ЄС.

"Ми провели дуже інтенсивні дискусії на тему використання російських активів (...) Тепер ми ще раз вкрай скрупульозно розглянемо це питання й ухвалимо остаточне рішення на наступному саміті Європейської ради через три тижні", - заявив канцлер журналістам у Копенгагені.

Офіційний саміт ЄС відбуватиметься 23-24 жовтня.

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери країн ЄС виявили інтерес до її пропозиції про "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів.

"Сьогодні у мене була можливість представити (європейським лідерам, - ІФ-У) пропозицію комісії. Відбувся перший якісний обмін думками, і це тільки початок дискусії. Знадобиться доопрацювати пропозицію. Але я була рада бачити інтерес керівників до цієї концепції, і ми інтенсифікуємо обговорення", - сказала глава ЄК напередодні на пресконференції в Копенгагені після неформального засідання Європейської ради.

Фон дер Ляєн також додала, що не можна покладати на Бельгію, де в депозитарії Euroclear зберігається левова частка заморожених російських активів, усі ризики, пов'язані з реалізацією пропозиції ЄК. За її словами, "ризики мають лягти на ширші плечі". Так вона відповіла на запитання про те, що її ідея "репараційного кредиту" стримано сприймається низкою країн ЄС, зокрема Бельгією, без згоди якої план неможливо буде втілити в життя.

Так, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у четвер наголосив, що використання заморожених коштів ЦБ РФ пов'язане із серйозними ризиками, і попросив інших лідерів блоку надати гарантії, що вони, зокрема, розділять пов'язані з цим ризики для його країни.

"Ми вирушаємо у незвідані води. Це дуже, дуже ризиковано. До цього не було прецеденту", - цитують де Вевера ЗМІ.

Джерела: https://www.dw.com/uk/reparacijnij-kredit-dla-ukraini-merc-ocikue-risenna-es-za-tri-tizni/a-74222153

https://www.euronews.com/my-europe/2025/10/02/can-we-eat-the-chicken-belgian-pm-demands-answers-on-russian-frozen-assets

Теги: #німеччина #росія #позиція #активи

