Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Напередодні Дня Німецької єдності провів зустріч у Верховній Раді України з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини Гайко Томсом… Окремо відзначив роль Німеччини у процесі євроінтеграції. Україна завершила скринінг законодавства з Європейською Комісією, і зараз критично важливо розблокувати відкриття Кластера 1. Розраховуємо на подальшу лідерську роль Німеччини у цьому процесі", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами спікера, Німеччина залишається одним із ключових союзників України.

"Ми високо цінуємо політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Берліна. Вдячний за послідовну роботу в межах санкційної політики ЄС та підтримку ініціативи щодо використання заморожених російських активів для відбудови України", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що міжпарламентський діалог між Верховною Радою та Бундестагом і Бундесратом є активним і надалі поглиблюватиметься.

Стефанчук привітав посла Німеччини з початком дипломатичної місії в Україні й зазначив, що його призначення відбувається у важливий час — коли міжнародна консолідація має призвести до зупинки агресора.