Інтерфакс-Україна
Події
19:05 02.10.2025

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

1 хв читати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Напередодні Дня Німецької єдності провів зустріч у Верховній Раді України з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини Гайко Томсом… Окремо відзначив роль Німеччини у процесі євроінтеграції. Україна завершила скринінг законодавства з Європейською Комісією, і зараз критично важливо розблокувати відкриття Кластера 1. Розраховуємо на подальшу лідерську роль Німеччини у цьому процесі", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

558972516-1181007987179371-3126688932104048903-n

За словами спікера, Німеччина залишається одним із ключових союзників України.

"Ми високо цінуємо політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Берліна. Вдячний за послідовну роботу в межах санкційної політики ЄС та підтримку ініціативи щодо використання заморожених російських активів для відбудови України", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що міжпарламентський діалог між Верховною Радою та Бундестагом і Бундесратом є активним і надалі поглиблюватиметься.

Стефанчук привітав посла Німеччини з початком дипломатичної місії в Україні й зазначив, що його призначення відбувається у важливий час — коли міжнародна консолідація має призвести до зупинки агресора.

 

Теги: #німеччина #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 02.10.2025
Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

19:49 02.10.2025
Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

12:28 02.10.2025
Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

19:34 01.10.2025
Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС

Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС

15:57 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

13:43 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

08:26 01.10.2025
У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

12:57 30.09.2025
Фінкомітет Ради знову рекомендував законопроєкт про НУР до 2-го читання – Гетманцев

Фінкомітет Ради знову рекомендував законопроєкт про НУР до 2-го читання – Гетманцев

07:33 25.09.2025
Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург" у Балтійському морі

Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург" у Балтійському морі

05:45 19.09.2025
Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться на рівні міністрів оборони - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА