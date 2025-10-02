Інтерфакс-Україна
Події
11:50 02.10.2025

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

1 хв читати
Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи
Фото: сайт Президента України

Українські військові готові ділитися з партнерами досвідом збивання ударних дронів, і це лише перший крок на шляху до створення ефективного дронного бар’єру для захисту всієї Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, наші хлопці вже тут, у Данії, і серед них є досвідчені українці, які знають, як виявляти і збивати ударні дрони. І вони вже почали виконувати свою місію. І ми готові поділитися цим досвідом з вами, партнери. І це лише початок, перший крок на шляху до створення ефективного дронного бар’єру для захисту всієї Європи", - сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

Теги: #збиття #копенгаген #дрони #досвід #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

11:28 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

11:04 02.10.2025
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

10:17 02.10.2025
Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

22:58 01.10.2025
Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

22:55 01.10.2025
Зеленський: удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим

Зеленський: удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим

17:53 01.10.2025
Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

14:37 01.10.2025
Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

14:13 01.10.2025
Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

ОСТАННЄ

Лагідна українізація неприйнятна для 10% українців, прихована русифікація - для 39% - соцопитування КМІС

Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 жовтня в Брюсселі

Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Право на допомогу в 50 тис. грн матимуть особи 18-23 років, які під час депортації були неповнолітніми

Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА