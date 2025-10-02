Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Фото: сайт Президента України

Українські військові готові ділитися з партнерами досвідом збивання ударних дронів, і це лише перший крок на шляху до створення ефективного дронного бар’єру для захисту всієї Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, наші хлопці вже тут, у Данії, і серед них є досвідчені українці, які знають, як виявляти і збивати ударні дрони. І вони вже почали виконувати свою місію. І ми готові поділитися цим досвідом з вами, партнери. І це лише початок, перший крок на шляху до створення ефективного дронного бар’єру для захисту всієї Європи", - сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти у четвер.