В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

Фото: МВС

Пошукові роботи в Одесі завершено, на понад 60 об’єктах воду відкачано, ще на близько 30 тривають роботи, жертв стихії – 10, понад 380 людей врятовано, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що на місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює очільник ДСНС Андрій Даник.

"На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 - продовжують працювати. Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих - 10. Понад 380 людей врятовано", - поінформував глава МВС.

За його словами, всі заявки від населення опрацьовано.

Як повідомив Клименко, найбільші масиви води зібралося в підземних паркінгах. "Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях - найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали більш як 15 тис. кубометрів води", - уточнив міністр.

Що стосується укриттів, то, за словами Клименка, із 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На двох обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.

"Фахова підготовка, наявність необхідної техніки та досвідченість особового складу стали запорукою такого ефективного результату. Великі площі відновлювальних робіт очищені за такий нетривалий проміжок часу - це красномовний показник роботи ДСНС", - підсумував глава МВС.

Крім того, він повідомив, що впродовж всієї ночі понад 50 рятувальників працювали у Славутичі на Київщині.

"Розгорнуто 5 мобільних Пунктів незламності ДСНС, обладнаних системами безперебійного звʼязку та пристроями для підзарядки ґаджетів. Підготовлені генератори для підтримки роботи лікарні та інших соціальних установ", - поінформував міністр.