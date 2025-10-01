Інтерфакс-Україна
Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

Правоохоронці фіксують наслідки російського ракетного удару по Балаклії (Харківська обл.) у середу ввечері, за оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 10, одна жінка загинула.

"Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку. Пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі. Загинула жінка. Постраждали десять людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Попередньо встановлено, що ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-М".

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

