Єрмак після знеструмлення Славутича і ЧАЕС: Без відповіді такі дії не залишаться

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував реакцію на російські удари по об'єктах української енергетики.

"Росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме. Важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим путіна, зробили все, аби росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти", - написав Єрмак в Телеграм в середу ввечері.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого воно було знеструмлене. Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області, у частині громад якої також зникло електропостачання. Чернігівобленерго повідомило, що ситуація в системі енергопостачання області є критичною, з 20:00 1 жовтня вводиться графік погодинного відключення електропостачання.

Пізніше в Міненерго повідомили про надзвичайну ситуацію на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич. "Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

