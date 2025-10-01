СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція України ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації, в різних регіонах України затримано 23-х організаторів оборудок, які за суми від $2,5 до 17 тис пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

"У Києві затримано двох мешканців столиці, які продавали "бронь" для військовозобов’язаних. За гроші ділки влаштовували своїх клієнтів на підприємства критичної інфраструктури з подальшим виїздом з України під виглядом "службового відрядження", - повідомляється на сайті СБУ в четвер.

В Полтавській області правоохоронці заблокували одразу три оборудки. "Серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділок, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали списатися з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації схеми її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів", - йдеться в повідомленні.

В Івано-Франківській області викрито шістьох місцевих жителів, які організували втечу військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонний парк. "Половина фігурантів працювали в адміністрації українського заповідника. За матеріалами справи, ділки на власних автівках спочатку супроводжували "туристів" до кордону, а потім переправляли їх до сусідньої країни ЄС гірськими стежками", - розповіли в СБУ.

В Черкаській області заступниця декана одного з університетів за хабарі влаштовувала бажаючих уникнути призову на навчання до свого вишу, повідомляє спецслужба. У цій же області затримана очільниця відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, яка пропонувала призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з тяжким діагнозом. В Житомирській області контррозвідка СБУ затримала 39-річного охоронця одного зі столичних підприємств, який організував можливість проникнення до ЄС через зелені насадження.

Ще два канали втечі призовників до країн ЄС поза пунктами пропуску заблокувала військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР. Затримано пʼятьох організаторів схем, серед яких керівник благодійного фонду та співробітник харківської виправної колонії.

Також військова контррозвідка СБУ та ДБР затримали колишнього військового з міста Дніпро, який пропонував хабар командуванню полку, де раніше проходив службу, за можливість втечі знайомого мобілізованого з території режимного об’єкта.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом). Їм загрожують тюремні строки до 9 років з конфіскацією майна.