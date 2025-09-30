Інтерфакс-Україна
23:27 30.09.2025

Єрмак: Китайська компанія скасувала контракт на будівництво танкерів через підозри в обході санкцій США

Китайська компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракт на будівництво чотирьох танкерів після того, як з’ясувалося, що покупець міг бути залучений до схем з обходу санкцій США, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Контракти на танкери були укладені трьома дочірніми компаніями Yangzijiang. Покупця підозрюють у використанні компанії для обходу санкцій США", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, отримано аванси приблизно на 22,5 млн доларів США.

Єрмак зазначив: "Вдячний США за санкції. Вони працюють і точно матимуть вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо вдарити по цій галузі".

