У Куп’янську залишаються 758 жителів

Фото: https://t.me/synegubov

У Харківській області зросли темпи евакуації, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За добу вдалося вивезти 153 людини з Борівського та Куп’янського напрямків. Серед них – 26 дітей із Шевченківської громади", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, гуманітарна ситуація на Куп’янському напрямку залишається контрольованою попри те, що ворожі обстріли знищили усю критичну інфраструктуру.

"Намагаємося відновлювати пошкоджене та доставляти гуманітарну допомогу. Загалом на цьому напрямку ще перебуває близько 4400 людей, зокрема у м. Куп’янськ залишаються 758 жителів", - зазначив Синєгубов.

Разом з тим він запевнив, що просування ворога в Куп’янськ немає.

"Об'єднані сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити ворога, який намагається прорватися до Куп’янська. Просувань противника там немає", -написав Синєгубов.