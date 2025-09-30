На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

У Харківській області протягом вівторка внаслідок вибухів вибухонебезпечних предметів постраждали дві особи.

Як повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, один випадок стався на території Берестинського району.

"Постраждав чоловік, 1963 року народження. У нього діагностовано вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Тип вибухонебезпечного предмета встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Другий випадок стався в Ізюмському районі, де під час гасіння пожежі на території Петрівського лісництва пожежний автомобіль підірвався, за попередніми даними, на протитанковій міні. Постраждав водій спецтехніки.

Пожежа охопила хвойну підстилку на площі близько 23 га.

До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.

На місці працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.