Поїзди чернігівського напрямку ще не повернулися до звичного графіку через нічний обстріл - УЗ

Рух на ніжинському напрямку протягом вівторка забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/та до Чернігова, Сум і Шостки, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Наслідки нічного обстрілу досі заважають повернути поїзди чернігівського напрямку до звичного розкладу ", - написала УЗ в телеграм-каналі.

Наголошеється, що оперативна інформація про рух приміських поїздів у регіоні в телеграм-каналі @UZprymisky

Зазначається, що World Central Kitchen сьогодні забезпечують обідами 600 пасажирів трьох найбільш затриманих поїздів.

Як повідомлялося, минулої доби ворог завдав вдарів по об’єктах енергетичної інфраструктури Чернігівської області.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7357