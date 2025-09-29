Інтерфакс-Україна
15:01 29.09.2025

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Лідери Європейського союзу обговорять створення Стіни дронів на самітах, які пройдуть у жовтні.

Відповідне оголошення у понеділок в Брюсселі зробив речник Європейської комісії Тома Реньє, говорячи про наступний крок, який буде зроблений за результатами зустрічі міністрів оборони групи країн східного флангу ЄС, України та НАТО, яка пройшла у п’ятницю під головуванням європейського комісара з питань оборони Андріса Кубілюса.

Констатувавши терміновість втілення проекту в життя, Реньє повідомив, що минула зустріч була "продуктивним початковим обміном думок, під час якого ми також багато чого навчилися з можливостей України у війні з безпілотниками". "Що стосується наступних кроків, то тепер це справді потрібно обговорити з іншими державами-членами у ширшому форматі. Це буде зроблено у жовтні в рамках самітів Ради, які відбудуться", - сказав він.

Речник підтвердив, що раніше Кубілюс говорив про один рік щодо часу, який буде необхідно для реалізації Стіни дронів. "Нам потрібно бути реалістами. Зараз ми будемо тісно співпрацювати з нашими державами-членами, щоб забезпечити досягнення цієї мети", - додав Реньє.

Він висловив думку, що неформальне засідання Європейської ради, яке пройде 1жовтня у Копенгагені, "надасть можливість вислухати держави-члени, щоб ми могли просунути роботу над цією дорожньою картою для подальшого обговорення пізніше цього місяця". Формальне засідання Євроради заплановане на 23-24 жовтня.

Теги: #лідери_єс #стіна_дронів #обговорення

