Події
09:43 29.09.2025

Держава виділить 8 млрд грн на забезпечення протезами та засобами реабілітації в 2026 р. - Улютін

Держава виділить 8 млрд грн на забезпечення протезами та засобами реабілітації в 2026 р. - Улютін
Фото: Мінсоцполітики

Держава виділить 8 млрд грн на забезпечення протезами та допоміжними засобами реабілітації в 2026 році, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

"У 2026 році держава виділить 8 млрд грн на забезпечення протезами та допоміжними засобами реабілітації. Ми хочемо створити такі умови, щоб державною програмою користувалися у місцях, де цього найбільше потребують", – цитує Улютіна пресслужба міністерства.

Він наголосив, що зараз Мінсоцполітики будує систему підтримки людини, яка працює як єдиний маршрут – від моменту травми до відновлення, а протезування, психологічна допомога, соціальні послуги – це частини одного процесу.

Як повідомлялося, до жовтня 2025 року міжвідомча робоча група представить дорожню карту щодо критеріїв якості протезування.

23 вересня Мінсоцполітики за участі Міністерства охорони здоров’я провело перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування, результатом роботи якої має стати нова система протезування, доступна у кожному регіоні, повідомляє пресслужба відомства.

Теги: #протези #фінансування

