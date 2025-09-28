Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

Україна звернеться до штаб-квартир представників міжнародних ЗМІ, які перетнули незаконно неконтрольовану ділянку українського кордону для зйомок, організованих міністерством оборони Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Розлючений інформацією про низку міжнародних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані території України, організованому Міністерством оборони Росії. Ми офіційно звернемося до штаб-квартир усіх цих ЗМІ в їхніх столицях, вимагаючи вибачень та припинення такої поведінки. ЗМІ, які взяли в ньому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні", - написав він в соцмережі Х, додавши, що ініціював необхідну ідентифікацію списку ЗМІ та їх учасників, щоб забезпечити їм наслідки.

Тихий зазначив, що кожен учасник (прес-туру – ІФ-У) порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку українського державного кордону, і вони зіткнуться з правовими наслідками, включаючи заборону на в'їзд.

"Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та завдали величезних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад – це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів", - пише речник МЗС.

За його словами, у той самий момент щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримувалися в російських в'язницях. "Їхнє звільнення було і залишається надзвичайно складним завданням – наприклад, зусилля зі звільнення репортера УНІАН Дмитра Хилюка зайняли багато часу", зазначив Тихий.

Крім того, як повідомляє речник МЗС, під час повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні.

"Цю реальність НЕ буде показано довірливим іноземним журналістам, які скористалися пропагандистським туром Міністерства оборони Росії - Росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають. Саме такі тури є причиною того, що довіра до ЗМІ падає, і люди обирають соціальні мережі замість репортерів, які не вміють відрізнити добро від зла", - підкреслив він.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1972371923834142835?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA