Троє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя - ОВА

Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм.

За його інформацією по допомогу до медиків звернулося двоє чоловіків 21-го та 32-х років і 22-річна жінка.

"Щонайменше чотири удари завдали росіяни по місту. Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Удар по приватному сектору. Будинок зруйновано. Люди травмовані", - повідомив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26141

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26133

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26132