03:19 28.09.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя - ОВА
Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм.
За його інформацією по допомогу до медиків звернулося двоє чоловіків 21-го та 32-х років і 22-річна жінка.
"Щонайменше чотири удари завдали росіяни по місту. Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Удар по приватному сектору. Будинок зруйновано. Люди травмовані", - повідомив Федоров.
