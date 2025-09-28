Інтерфакс-Україна
Події
03:19 28.09.2025

Троє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя - ОВА

1 хв читати

Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм.

За його інформацією по допомогу до медиків звернулося двоє чоловіків 21-го та 32-х років і 22-річна жінка.

"Щонайменше чотири удари завдали росіяни по місту. Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Удар по приватному сектору. Будинок зруйновано. Люди травмовані", - повідомив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26141

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26133

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26132

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

