На Харківщині 6 мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів за добу

Фото: Харківська ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби завдали ударів по Харкову і 7 населених пунктах області, постраждали шестеро осіб, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали дві 48-річні, 40-річна і 63-річна жінки; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 59-річний чоловік і 83-річна жінка”, - написав Синєгубов у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, у Харкові внаслідок ворожого удару пошкоджено магазин і автобус. У Харківському районі області пошкоджено цивільне підприємство, у Куп’янському - приватний будинок та автомобіль, в Ізюмському- екскаватор та електромережі, у Чугуївському - 10 приватних будинків і вантажний автомобіль,у Богодухівському - приватний будинок.