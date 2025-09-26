Інтерфакс-Україна
20:50 26.09.2025

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

За даними розвідки Росія для запуску дронів у Данію, Норвегію та країни Балтії може використовувати танкери, як майданчики управління дронами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За його словами, "цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал".

 

