17:46 26.09.2025

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Міністерство закордонних справ України розглядає заходи, організовані РФ з нагоди 80-ї річниці її атомної промисловості, як черговий політичний фарс, спрямований на маніпуляції в інформаційному просторі для відбілювання власних злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

"На тлі триваючої незаконної окупації Запорізької атомної електростанції проведення таких "урочистостей" виглядає особливо лицемірно. Особливе занепокоєння викликає використання візиту очільника МАГАТЕ до Російської Федерації у контексті цього заходу — Росія фактично використала керівництво Агентства у цілях своєї пропаганди", - йдеться у коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС.

У міністерстві наголосили, що Україна розглядає МАГАТЕ виключно як інструмент запобігання ядерним ризикам і очікує від Агентства неухильного дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та незалежності.

"Державна корпорація "Росатом", яка організувала "урочистості", є невід’ємною частиною військово-промислового комплексу Росії та інструментом окупації українських ядерних об’єктів, насамперед Запорізької АЕС. Злочинне втручання окупантів у роботу захопленої станції становить безпосередню загрозу ядерній безпеці як в Україні, так і за її межами. Порушуються не лише базові принципи МАГАТЕ, а й фундаментальні норми міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, зазначили в МЗС, "урочистості" за участі очільника МАГАТЕ відбуваються на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds, "Seizing Power", що документує причетність "Росатома" до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних громадян, зокрема співробітників станції.

"Вимагаємо від "Росатома" негайно припинити будь-яке втручання в діяльність ЗАЕС, звільнити незаконно утримуваних працівників та усунути будь-який тиск на персонал, як того вимагає Принцип 3 із "семи незамінних принципів" МАГАТЕ. Україна високо цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, включаючи ЗАЕС, і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату. Водночас вважаємо неприпустимими спроби легітимізації російської окупації українських об’єктів через контакти міжнародних інституцій з російськими структурами", - звернулися в міністерстві.

МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити колективну відповідь на дії "Росатома": ізолювати цю корпорацію від міжнародних майданчиків у сфері ядерної енергетики, припинити проєкти співпраці, зупинити нові контракти, обмежити поставки технологій і товарів подвійного призначення, запровадити комплексні санкції проти "Росатома", його дочірніх структур і керівництва, а також обмежити імпорт продукції, яка забезпечує його діяльність.

"Єдиний шлях до зниження ризиків — це повне повернення Запорізької АЕС під законний контроль України, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян і повне припинення участі "Росатома" в агресії проти України", - резюмується в коментарі.

Москву відвідує у ці дні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який, зокрема, заявив: "Конфлікт Росії і України триває. Нам потрібно чинити стримуючий вплив - я говорю в даному випадку про тему атомної енергії. Ми повинні прагнути уникнути нещасних випадків, вживати заходів, щоб вони не сталися".

 

Теги: #магате #заес #мзс

