Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

Фото: УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків та подальший розвиткок двостороннього діалогу навколо питань ексгумацій та перепоховань.

“Олександр Алфьоров відвідав місцеву українську бібліотеку та приєднався до ефіру на основному регіональному радіо – Polskie Radio Rzeszów. В радіоінтерв’ю він наголосив на важливості співпраці між Польщею та Україною в протистоянні з російською агресією, підкреслив потребу у відновленні українсько-польського Форуму істориків та подальшого розвитку двустороннього діалогу навколо питань ексгумацій та перепоховань”, - йдеться в повідомленні УІНП за результатами робочої поїздки голови Інституту до Польщі.

Зазначається, що голова УІНП долучився до вшанування пам’яті борців за незалежність України, поклавши квіти на Українському військовому цвинтарі в селі Пикуличі, що розташоване на південь від Перемишля.

Як повідомлялося, в червні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками. Зокрема, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу.