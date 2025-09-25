Сибіга запросив держсекретаря США Рубіо в Україну

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо, обговорили втілення домовленостей президентів України та США.

"Завершив цей день важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США Марко Рубіо. Висловив вдячність за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ. Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", - написав Сибіга у Facebook.

За його словами, третій день перебування на полях Генасамблеї ООН був днем "принциповості та твердості на шляху до миру".

"День, який дійсно дав відчуття, що ми не одні. День, який підтвердив, що правда на нашому боці. Завтра продовжимо роботу задля конкретних результатів для України", - наголосив міністр.