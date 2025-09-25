Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 2 бронемашини, 38 артсистем, 415 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1105490 (+940) осіб, танків – 11201 (+0) од, бойових броньованих машин – 23287 (+2) од, артилерійських систем – 33133 (+38) од, РСЗВ – 1501 (+5) од, засоби ППО – 1222 (+4) од, літаків – 427 (+1) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120), спеціальна техніка – 3975 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.