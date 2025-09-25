Інтерфакс-Україна
Події
07:37 25.09.2025

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 2 бронемашини, 38 артсистем, 415 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1105490 (+940) осіб, танків – 11201 (+0) од, бойових броньованих машин – 23287 (+2) од, артилерійських систем – 33133 (+38) од, РСЗВ – 1501 (+5) од, засоби ППО – 1222 (+4) од, літаків – 427 (+1) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120), спеціальна техніка – 3975 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 25.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

08:16 24.09.2025
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

14:16 23.09.2025
СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

08:25 23.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:25 23.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

08:25 22.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

07:52 22.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

08:24 21.09.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

14:41 20.09.2025
Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

08:13 20.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищили два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

ОСТАННЄ

ГУР знищили два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

МЗС: Україна закликала притягнути до відповідальності винних у російських воєнних злочинах

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

За добу росіяни завдали понад 580 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА