20:54 24.09.2025

Зеленський: Не можна допустити "нормалізації" війни Росії або її нахабства у її веденні

Кримські татари є одними з головних об’єктів жорстоких російських репресій в Криму, не можна дозволити війні стати нормою, а також скасовувати санкції проти Росії, поки триває війна та окупація, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І сьогодні репресії найжорсткіші в Криму та інших районах, що перебувають під контролем Росії. За те, що говорять правду, за те, що прагнуть свободи, навіть за віру, кримські татари-мусульмани є одними з головних об'єктів цих репресій. Уявіть собі, що деякі кримські в'язні позбавлені свободи з 2014 року, вже 11 років. Отже, головне послання України таке: не дозволяйте війні стати нормою", - сказав Зеленський під п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи в межах Генасамблеї ООН.

Він додав, що Росія дуже хоче зробити війну новою нормою, і цьому необхідно протистояти.

"Не дозволяйте вбивствам і російській окупації стати чимось, на що світ може просто закрити очі. Не можна допустити нормалізації війни Росії або її нахабства у її веденні. Не можна пом'якшувати або скасовувати санкції проти Росії, поки триває війна та окупація", - закликав президент.

Зеленський наголосив, що не можна прощати те, що зробила Росія, починаючи з 2014 року.

"Окупант повинен нести відповідальність за окупацію та всі злочини цієї війни, війни, в якій винна тільки Росія", - резюмував він.

