Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1837

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорили проблемні питання в регіоні з главою Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадимом Філашкіним.

"Евакуація населення з небезпечних районів залишається одним із першочергових викликів. Росія прицільно знищує критичну інфраструктуру, щоб цивільні люди страждали ще більше. З настанням холодів ризики лише зростають. Вже зараз групи поліції "Білий Янгол" та "Фенікс" ДСНС проводять широку роз'яснювальну роботу серед місцевого населення про необхідність евакуації з небезпечних районів. Особлива увага – людям з інвалідністю, похилого віку та сім'ям з дітьми", - написав міністр у Телеграмі у середу.

Також Свириденко зустрілася з гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних центрів, які несуть службу та працюють на Донеччині, та вручили їм нагороди.

Клименко подякував прем'єр-міністерці за увагу та підтримку системи МВС.