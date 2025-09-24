Інтерфакс-Україна
Події
20:50 24.09.2025

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

1 хв читати
Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1837

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорили проблемні питання в регіоні з главою Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадимом Філашкіним.

"Евакуація населення з небезпечних районів залишається одним із першочергових викликів. Росія прицільно знищує критичну інфраструктуру, щоб цивільні люди страждали ще більше. З настанням холодів ризики лише зростають. Вже зараз групи поліції "Білий Янгол" та "Фенікс" ДСНС проводять широку роз'яснювальну роботу серед місцевого населення про необхідність евакуації з небезпечних районів. Особлива увага – людям з інвалідністю, похилого віку та сім'ям з дітьми", - написав міністр у Телеграмі у середу.

Також Свириденко зустрілася з гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних центрів, які несуть службу та працюють на Донеччині, та вручили їм нагороди.

Клименко подякував прем'єр-міністерці за увагу та підтримку системи МВС.

 

Теги: #кму #мвс #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 23.09.2025
На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

03:47 21.09.2025
Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

17:20 19.09.2025
Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

12:59 19.09.2025
МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

16:17 16.09.2025
В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

05:42 14.09.2025
Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

17:03 12.09.2025
Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

17:13 11.09.2025
Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

16:58 11.09.2025
Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА