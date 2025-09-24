МВС Польщі опублікувало список КПП, які відновлюють роботу на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі опублікувало список контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю, які відновлять роботу з 25 вересня.

“Легкові автомобілі повернуться на прикордонний перехід Тереспіль - Брест. Вантажні автомобілі повернуться на прикордонний перехід Кукурики - Козловичі. Вантажний залізничний рух буде відновлено на ділянках Кузня-Білостоцька - Гродно, Сім’янувка - Свіслоч і Тереспіль - Брест”, - ідеться в повідомленні.

“Рішення було ухвалено після ретельного аналізу ситуації владою. Водночас уряд чітко дав зрозуміти, що в разі зростання напруженості на східному кордоні він без вагань закриє пункти пропуску. Безпека поляків є пріоритетом”, - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, глава МВС Польщі Марцін Кервіньський підписав розпорядження про відновлення з 00.00 25 вересня руху на прикордонних пунктах пропуску на польсько-білоруському кордоні.

Напередодні білорусько-російських навчань “Захід-2025”, які проходили з 12 до 16 вересня, польська влада заявила, що повністю закриває кордон із Білоруссю з міркувань безпеки.

Навчання на території Білорусі завершилися 16 вересня, проте пункти пропуску на польсько-білоруському кордоні не запрацювали. Відновити рух транспорту влада Польщі обіцяла, щойно кордон буде повністю захищено.