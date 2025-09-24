Інтерфакс-Україна
Події
13:57 24.09.2025

МВС Польщі опублікувало список КПП, які відновлюють роботу на кордоні з Білоруссю

1 хв читати
МВС Польщі опублікувало список КПП, які відновлюють роботу на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі опублікувало список контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю, які відновлять роботу з 25 вересня.

“Легкові автомобілі повернуться на прикордонний перехід Тереспіль - Брест. Вантажні автомобілі повернуться на прикордонний перехід Кукурики - Козловичі. Вантажний залізничний рух буде відновлено на ділянках Кузня-Білостоцька - Гродно, Сім’янувка - Свіслоч і Тереспіль - Брест”, - ідеться в повідомленні.

“Рішення було ухвалено після ретельного аналізу ситуації владою. Водночас уряд чітко дав зрозуміти, що в разі зростання напруженості на східному кордоні він без вагань закриє пункти пропуску. Безпека поляків є пріоритетом”, - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, глава МВС Польщі Марцін Кервіньський підписав розпорядження про відновлення з 00.00 25 вересня руху на прикордонних пунктах пропуску на польсько-білоруському кордоні.

Напередодні білорусько-російських навчань “Захід-2025”, які проходили з 12 до 16 вересня, польська влада заявила, що повністю закриває кордон із Білоруссю з міркувань безпеки.

Навчання на території Білорусі завершилися 16 вересня, проте пункти пропуску на польсько-білоруському кордоні не запрацювали. Відновити рух транспорту влада Польщі обіцяла, щойно кордон буде повністю захищено.

Теги: #польща #кпп #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 23.09.2025
ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

14:01 23.09.2025
Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

21:11 22.09.2025
Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

14:32 22.09.2025
Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

12:46 21.09.2025
Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

06:50 21.09.2025
Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

03:26 19.09.2025
Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

00:36 19.09.2025
Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

23:51 18.09.2025
Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

13:45 17.09.2025
Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

ВАЖЛИВЕ

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Водоканал у Чорткові переведено на відновлювані джерела завдяки донорській допомозі

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

Стефанішина про зустріч Зеленського з Трампом: Ми знайшли формат спілкування, який сприятиме результату

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

Одна цивільна особа загинула, ще двоє зазнали поранень у Запорізькій області через атаки дронами

Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА