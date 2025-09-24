Інтерфакс-Україна
09:36 24.09.2025

На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти минулої доби завдали ударів по Харкову і 9 населених пунктів області, зазнали поранень четверо цивільних, повідомив начальник обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждав 24-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка; у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка”, - написав Синєгубов у телеграм-каналі у середу.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин і 4 автомобілі. У Харківському районі області пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди, у Куп’янському - пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, господарчі споруди, гараж та електромережі, в Ізюмському - багатоквартирний будинок, у Чугуївському - приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду та електромережі.

