Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп вважає, що він міг би вмовити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перестати купувати російську нафту.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Трампа запитали, чи має прем’єр Угорщини Віктор Орбан припинити купувати російську нафту.

"Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю", - відповів Трамп.