Інтерфакс-Україна
Події
20:54 23.09.2025

Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

1 хв читати
Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп вважає, що він міг би вмовити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перестати купувати російську нафту.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Трампа запитали, чи має прем’єр Угорщини Віктор Орбан припинити купувати російську нафту.

"Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю", - відповів Трамп.

Теги: #трамп #орбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 23.09.2025
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

20:53 23.09.2025
Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

20:38 23.09.2025
Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

19:12 23.09.2025
Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

16:49 10.09.2025
Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

11:53 05.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

23:00 19.08.2025
Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

10:05 12.08.2025
Орбан про заяву ЄС: вказівки з "лави суддів" можуть погіршити ситуацію на зустрічі Трампа з Путіним

Орбан про заяву ЄС: вказівки з "лави суддів" можуть погіршити ситуацію на зустрічі Трампа з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Науседа: Кордони України не є предметом переговорів

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

ЄСПЛ розгляне запит Верховного суду на висновок щодо права проживання колишньої монахині на території монастиря

Україна завершила дворічне перебування у складі Ради керуючих МАГАТЕ

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА