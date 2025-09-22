Сибіга закликав Асоціацію Карибських держав до підтримки мирних зусиль України

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку в рамках Сегменту високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляє пресслужба МЗС, у заході взяли участь міністри та високі представники низки держав Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема Колумбії, Гватемали, Гондурасу, Гаїті, Панами, Домініканської Республіки, Суринаму, Сент Кіттс і Невісу, Куби, Чилі, Бразилії, Іспанії, Туреччини, ОАЕ.

Міністр висловив вдячність Панамському головуванню в АКД та представив бачення України як країни-спостерігача, поінформував іноземних колег про активізацію міжнародних зусиль у рамках сегменту високого рівня ООН, вкотре наголосив на готовності України до негайного припинення вогню і проведення зустрічі лідерів для завершення російської агресії.

"Україна не є перешкодою для миру. Ця війна триває лише тому, що Росія відмовляється її припиняти. І тут нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити мирні зусилля. Ваш голос має значення. Ми потребуємо вашої солідарності. Це про принципи", — зауважив міністр.

Очільник МЗС заявив, що війна несе глобальні наслідки, які впливають на кожен регіон світу, зокрема й на регіон Карибського басейну.

"Ця війна є атакою на міжнародне право, принципи і норми Статуту ООН та наші спільні цінності", — наголосив він.