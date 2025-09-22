Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

Міністри оборони низки країн Євросоюзу обговорять у п'ятницю створення "стіни для безпілотників" на східному кордоні співдружності, повідомив представник Єврокомісії Тома Реньє, якого цитують польські ЗМІ.

За його словами, 26 вересня відбудеться відеоконференція, "в ході якої комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс обговорить заходи щодо зміцнення безпеки з Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією, Польщею, Румунією і Болгарією, а також з Україною".

"Очікується, що зустріч відбудеться на рівні міністрів", - додав Реньє.

"Після цього обговорення ми приймемо рішення про можливі подальші кроки у співпраці з цими державами-членами, Україною та іншими", - сказав він.

Представник ЄК повідомив, що, зокрема, буде розглядатися пропозиція про створення "стіни для безпілотників", ініціативи щодо зміцнення східного кордону Євросоюзу, підтриманої головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.