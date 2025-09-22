Інтерфакс-Україна
Події
15:50 22.09.2025

Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

1 хв читати
Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

Міністри оборони низки країн Євросоюзу обговорять у п'ятницю створення "стіни для безпілотників" на східному кордоні співдружності, повідомив представник Єврокомісії Тома Реньє, якого цитують польські ЗМІ.

За його словами, 26 вересня відбудеться відеоконференція, "в ході якої комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс обговорить заходи щодо зміцнення безпеки з Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією, Польщею, Румунією і Болгарією, а також з Україною".

"Очікується, що зустріч відбудеться на рівні міністрів", - додав Реньє.

"Після цього обговорення ми приймемо рішення про можливі подальші кроки у співпраці з цими державами-членами, Україною та іншими", - сказав він.

Представник ЄК повідомив, що, зокрема, буде розглядатися пропозиція про створення "стіни для безпілотників", ініціативи щодо зміцнення східного кордону Євросоюзу, підтриманої головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Теги: #тома_реньє #єс #співдружність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 21.09.2025
Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

22:51 19.09.2025
Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

22:08 19.09.2025
Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

15:28 19.09.2025
Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

15:09 19.09.2025
Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

09:12 19.09.2025
Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

13:38 18.09.2025
Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

00:33 18.09.2025
У Європі вважають, що Трамп навмисно висуває нереальні вимоги до ЄС щодо посилення санкцій проти РФ - WSJ

У Європі вважають, що Трамп навмисно висуває нереальні вимоги до ЄС щодо посилення санкцій проти РФ - WSJ

23:25 17.09.2025
Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

23:38 16.09.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

"Інтергал-Буд" підписав 293 угоди за програмою "єОселя" у 2025 р.

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві - ЗМІ

Кабмін перенаправив Міноборони 2 млрд грн на розвиток ОПК, нарощування виробничих потужностей і закупівлю озброєння

Кабмін призначив Дубогриза заступником міністра розвитку

Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА