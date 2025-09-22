Інтерфакс-Україна
13:28 22.09.2025

У "Дії" запрацювало оформлення базової соцдопомоги

Українські родини можуть подавати заяви на оформлення базової соціальної допомоги в застосунку “Дія”, повідомило Міністерство соціальної політики, сім”ї та єдності.

“Базова соціальна допомога — це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує 5 видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку, тож сім’ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів. Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті “класичні” види, які має зараз. 

Для того, щоб скористатися послугою потрібно мати біометричний документ - ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Згідно з повідомленням, зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги: допомога малозабезпеченим сім’ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

“Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім’ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України”, - додали у відомстві.

У Мінсоцполітики розповіли, що проєкт стартував у липні 2025-го як пілотний, і оскільки пілотний проєкт розрахований на два роки, відомство паралельно запроваджує надання такої допомоги на постійній основі

Як повідомлялося, 17 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт закону, яким пропонує Верховній Раді з 1 січня 2026 року трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в базову соціальну допомогу. Зокрема, розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї. В той же час, розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини - для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

 

