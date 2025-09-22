Інтерфакс-Україна
Події
13:22 22.09.2025

На Покровському напрямку новий характер дій противника, заявляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ

У смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ на Покровському напрямку ворог намагається проникнути малими групами у глиб українських позицій і блокувати логістичні шляхи.

Про це йдеться у заяві 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

“Ворог активізував свої штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ та намагається блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою противника в смузі відповідальності стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових”, - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян.

“Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає”, - запевнили у 7 корпусі ШР.

Одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування БпАК по позиціям наших військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

“Розуміючи логіку дій противника, командування 7 корпусу ШР ДШВ діє відповідно до ситуації, яка склалася, та з урахуванням наявних сил та засобів.

Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних “крил”.

“Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових. 7-й корпус ШР ДШВ контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням”, - наголосили у ЗСУ.

Також 7 корпус ШР опублікував відео знищення росіян на підступах до Покровської агломерації.

Теги: #покровський_напрямок

