22 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1307 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1307 RUSSIAN AGRESSION

22 вересня в Україні відзначають Національний день партизанської слави.

Ще сьогодні День осіннього рівнодення, Всесвітній день троянд, Всесвітній день боротьби з нарколепсією, День Гобіта, Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом, Міжнародний день сяючого миру, Всесвітній день без автомобілів, Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День підвищення обізнаності в інтернеті, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на хронічний мієлоїдний лейкоз, День білого шоколаду,

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки; святого пророка Йони.

Єврейський Новий рік Рош га-Шана.

Національний день партизанської слави України

З 2001 року 22 вересня в Україні відзначається Національний день партизанської слави. Метою цього свята є вшанування пам'яті партизанів та підпільників, а також нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який допоміг наблизити довгоочікувану перемогу у Другій Світовій війні.

День осіннього рівнодення

Осіннє рівнодення — астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла й темряви, а Сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. В 2023 році День осіннього рівнодення, а отже, й астрономічна осінь, настає для нас 23 вересня.

Після цього дня світловий день починає скорочуватися, а ночі стають довшими, що символізує наближення зими.

Цей день також має культурне та духовне значення. У багатьох культурах його відзначають як час для переосмислення, очищення та підготовки до зими. Існують певні традиції та прикмети, пов’язані з осіннім рівноденням, наприклад, не варто сваритися або відмовляти в допомозі.

Всесвітній день троянд

22 вересня в усьому світі відзначається Всесвітній день троянд, присвячений пацієнтам з раковими захворюваннями.

Започаткований на пам'ять Мелінди Роуз, якій у 12 років було поставлено діагноз – пухлина Аскіна.

Всесвітній день боротьби з нарколепсією

Всесвітній день боротьби з нарколепсією, що відзначається щорічно 22 вересня, є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про нарколепсію, хронічний розлад сну.

День Гобіта

День Гобіта відзначають 22 вересня, в день народження Більбо і Фродо Беггінса, двох найулюбленіших персонажів романів Толкіна "Гобіт" і "Володар перснів". Ця подія для фанатів по всьому світу зібратися разом і відсвяткувати чарівний світ Середзем'я.

Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом

Хронічна мієлоїдна лейкемія – це злоякісне захворювання, при якому уражаються гранулоцити – лейкоцити.

Хвороба розвивається через випадкову хромосомну поломку, яка відбувається в стовбуровій клітині. На відміну від гострих форм лейкозів, захворювання розвивається поступово. На початковому етапі симптоми захворювання відсутні. Потім виникають і поступово посилюються млявість, втома, відчуття важкості в лівому боці через збільшення селезінки.

У зв'язку з тим, що в крові збільшується кількість аномальних клітин і виникає дефіцит "здорових" клітин, знижується імунітет і посилюється схильність до інфекційних захворювань.

Найчастіше хронічний мієлолейкоз діагностується випадково, в ході досліджень з приводу інших захворювань або під час планового медичного огляду шляхом здачі загального аналізу крові.

Міжнародний день сяючого миру

На відміну від Міжнародного дня миру, що відзначається 21 вересня, свято сяючого миру зосереджується на поширенні позитивної енергії та світла у світі.

Це день, коли люди прагнуть поширювати добро, позитив та надію. Його основна ідея полягає в тому, щоб створити атмосферу всезагального розуміння та спокою.

Це свято заохочує до дій, що сприяють гармонії та взаємодопомозі між людьми.

Всесвітній день без автомобілів

22 вересня у багатьох країнах світу відзначається день без автомобілів. Метою свята є привернення уваги громадськості, уряду та представників великих автоконцернів до проблем забруднення атмосфери вихлопними газами та підвищеного рівня шуму у містах.

Всесвітній день захисту слонів

22 вересня у деяких країнах світу відзначають Всесвітній день захисту слонів або День вшанування слонів. Його метою є розробка заходів щодо припинення скорочення чисельності цих прекрасних велетнів через браконьєрство та знищення їхніх природних місць проживання.

Всесвітній день носорога

22 вересня люди, небайдужі до проблем довкілля та охорони тварин, відзначають Всесвітній день носорога. Його започаткував у 2010 році Міжнародний фонд дикої природи.

Усі п'ять видів носорогів (індійський, яванський, суматранський, чорний і білий) перебувають під загрозою зникнення. Їх вбивають заради рогів, які помилково вважаються цілющими або використовуються як символ статусу. Розширення сільськогосподарських угідь, розвиток інфраструктури та зміни клімату руйнують їхні природні домівки.

День підвищення обізнаності в інтернеті

Щорічно 22 вересня прогресивне людство святкує День підвищення обізнаності в інтернеті (OneWebDay).

Засновницею цього дня в 2006 році стала Сьюзен П. Кроуфорд, яка на той час була членом Правління ICANN. Метою святкування цього дня є розширення аудиторії, яка буде й надалі дбати про якість та безперешкодний доступ до інтернету.

У 2013 році на базі OneWebDay було вирішено поширити доступ до всесвітньої мережі людям з обмеженими можливостями. Організатори висунули на перше місце такі пріоритети, як свобода вираження думки, безперервність та загальний доступ.

Всесвітній день пацієнтів, які страждають на хронічний мієлоїдний лейкоз

22 вересня в усьому світі відзначається день пацієнтів, які страждають на ХМЛ. Метою заходів, присвячених цьому дню, є нагадування людям важливості ранньої діагностики та своєчасно розпочатого лікування хронічного мієлоїдного лейкозу.

День білого шоколаду

22 вересня ласуни відзначають День білого шоколаду. Мета організаторів свята - бажання привернути увагу до цих корисних солодощів. Вони розповідають, що у цьому сорті шоколаду міститься вітамін K та селен, які потрібні організму людини. Також відсутність кофеїну дозволяє пригощати ним малюків, а гіпоалергенні властивості роблять білий шоколад дуже привабливим для людей, які страждають на прояви алергії.

Цього дня народилися:

1965 - Український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол України Андрій Дещиця;

1971 - Українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Лариса Заспа;

1975 - Українська поетеса і літературознавець Олена Галета.

Ще в цей день:

1908 - Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 - Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 – В окупованому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 - В Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;

1968 - Українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;

1980 - Починається ірансько-іракська війна;

1993 - Прем'єр-міністр України Леонід Кучма йде у відставку;

2010 - В Ізраїлі набув чинності закон про цивільний шлюб для нерелігійних громадян.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Фоки

Він був єпископом у місті Синоп, що в Малій Азії (сучасна Туреччина). Народився 22 вересня 47 року і помер 117 року. Фока був відомий своєю глибокою вірою та здатністю творити чудеса. Під час правління імператора Траяна, Фока був ув’язнений за свою віру у Христа. Після тортур його втопили. Його святі мощі спочивали у місті В’єні у Франції, а 403 року Іван Золотоустий виголосив дві проповіді про перенесення мощей святого Фоки з Понту до Царгорода. Фока є прикладом незламної віри та відданості. Його життя надихає сучасних вірян стояти міцно на шляху істини, попри перешкоди та небезпеки.

Єврейський Новий рік Рош га-Шана

Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік Рош га-Шана.

Рош га-Шана — єврейський Новий рік, який святкується першого і другого числа місяця Тішрей за єврейським календарем. Дати змінюються щороку за григоріанським календарем.

Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п’ятницю.

Іменини: Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска.