Інтерфакс-Україна
Події
05:46 22.09.2025

Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

1 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон в інтервʼю для CBS News заявив, що його країна зберігатиме незалежну дипломатію у відносинах із Китаєм та не піддаватиметься тиску адміністрації президента США Дональда Трампа.

Так він відповів на запитання журналістки про те, що Вашингтон хотів би більшої протидії Китаю з боку Парижа.

"Послухайте, я думаю, що ми матимемо власну дипломатію щодо Китаю, і ми дуже прив’язані до нашої незалежності, що є нормальним, і у нас є стратегія зменшення ризиків, але ми не маємо стратегії відокремлення. Тому ми не піддаємося тиску з боку адміністрації, щоб зробити це", – сказав Макрон.

Водночас французький президент відзначив необхідність серйозного діалогу щодо допомоги Росії з боку третіх країн.

"Я вважаю, що давайте зосередимося на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я вважаю, що ми повинні розпочати серйозний діалог, щоб з’ясувати, де і в якій якості Росії допомагають треті країни, і посилити тиск", – наголосив Макрон.

Раніше президент США Дональд Трампв інтервʼю для Fox News заявив, що санкції або тарифи щодо Китаю з боку Європи могли б прискорити завершення війни в Україні, оскільки Пекін є найбільшим покупцем російської нафти.

Джерело: https://youtu.be/tVp4L_OXN6o

Теги: #макрон #китай #франція #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:12 22.09.2025
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

23:02 21.09.2025
Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

21:48 21.09.2025
Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

21:21 21.09.2025
Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

06:56 21.09.2025
У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

00:36 21.09.2025
Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

06:50 19.09.2025
Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

00:08 19.09.2025
Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

00:18 15.09.2025
Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

18:37 13.09.2025
Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

На Київщині внаслідок удару БпЛА горять житлові будинки - КОВА

Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

Португалія визнала Державу Палестина

На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

На Полтавщині під час атаки ворожих БпЛА сталося влучання по підприємству та падіння дрона

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА