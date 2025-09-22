Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон в інтервʼю для CBS News заявив, що його країна зберігатиме незалежну дипломатію у відносинах із Китаєм та не піддаватиметься тиску адміністрації президента США Дональда Трампа.

Так він відповів на запитання журналістки про те, що Вашингтон хотів би більшої протидії Китаю з боку Парижа.

"Послухайте, я думаю, що ми матимемо власну дипломатію щодо Китаю, і ми дуже прив’язані до нашої незалежності, що є нормальним, і у нас є стратегія зменшення ризиків, але ми не маємо стратегії відокремлення. Тому ми не піддаємося тиску з боку адміністрації, щоб зробити це", – сказав Макрон.

Водночас французький президент відзначив необхідність серйозного діалогу щодо допомоги Росії з боку третіх країн.

"Я вважаю, що давайте зосередимося на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я вважаю, що ми повинні розпочати серйозний діалог, щоб з’ясувати, де і в якій якості Росії допомагають треті країни, і посилити тиск", – наголосив Макрон.

Раніше президент США Дональд Трампв інтервʼю для Fox News заявив, що санкції або тарифи щодо Китаю з боку Європи могли б прискорити завершення війни в Україні, оскільки Пекін є найбільшим покупцем російської нафти.

Джерело: https://youtu.be/tVp4L_OXN6o