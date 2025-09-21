Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії та водночас пошуку механізмів точкового тиску, щоб змусити РФ повернутися за стіл переговорів.

"Ми маємо посилити санкції проти Росії, але водночас знайти спосіб чинити точковий тиск на Росію, щоб змусити її повернутися за стіл переговорів", — наголосив Макрон в інтервʼю для CBS News.

Він підкреслив, що щиро вірить у прагнення президента США до миру, зазначивши, що той ініціював і взяв на себе ризик проведення саміту з Володимиром Путіним в Анкориджі.

"Я щиро вірю, що ваш президент (Трамп - ІФ-У) був і залишається відданим прагненню миру в Україні. Він ініціював і взяв на себе ризик проведення саміту з президентом Путіним в Анкориджі і закликав до переговорів, і я вважаю, що він має рацію", - зазначив він.

Разом із тим французький президент визнав відсутність чіткої готовності Путіна щиро брати участь у переговорному процесі. Макрон нагадав, що під час дипломатичних спроб організації двосторонніх, тривсторонніх чи чотиристоронніх самітів Росія лише посилювала атаки на Донбасі та провокації проти Києва.

" Мушу визнати, що немає чіткої готовності Путіна щиро брати участь у такому процесі. Бо коли ми працювали дипломатичним шляхом, намагаючись організувати двосторонні, тристоронні чи чотиристоронні саміти, росіяни лише збільшували свої напади на Донбасі, а не лише там — вони посилювали провокації з одного боку і атаки на Київ з іншого. Тож я просто дивлюся на факти".

Джерело: https://youtu.be/tVp4L_OXN6o