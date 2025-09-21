Інтерфакс-Україна
Події
11:10 21.09.2025

Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр

2 хв читати
Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр
Фото: https://t.me/MinDevUA

Україна звернеться до Республіки Корея щодо кредиту на закупівлю 20 електропоїздів корейського виробництва, закупівля має відбуватися за результатами прозорого та відкритого конкурсу, наголосив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба під час робочого візиту до Республіки Корея.

"Співпраця з корейськими партнерами відкриває шлях до створення сучасної та стійкої системи перевезень. Нам важливо, щоб закупівля нових електропоїздів відбулася через прозорий і відкритий конкурс серед компаній", - цитуються його слова в релізі Мінрозвитку.

Серед корейських виробників, окрім Hyundai Rotem, є також Dawonsys or Woojin. Зазначається, що під час робочого відрядження Кулеба зустрівся з виробниками пасажирського рухомого складу, зокрема компаніям розповіли про бачення розвитку української залізниці й потреби в оновленні рухомого складу.

У Мінрозвитку нагадали, що Корея вже відкрила для України рамкову можливість пільгового фінансування обсягом до $2,1 млрд на 2024-2029 роки.

Як повідомлялось, Верховна Рада серпні минулого року ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредити від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 рр., що відкриває "Укрзалізниці "можливість закупівлі ще 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+". Кабінет міністрів України 10 вересня схвалив проект листа до корейського уряду щодо надання такого кредиту.

В серпні цього року "Укрзалізниця" оголосила про плани збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, тоді як наразі вона складає в середньому 12-15%. Важливою частиною для їх реалізація є закупівля 20 нових електропоїздів на додаток до 10 поїздів Hyundai, які були закуплені перед Євро-2012.

Пізніше цього місяця російським ударом був виведений з експлуатації один з 10-ти поїздів Hyundai.

Теги: #україна #закупівля #корея #електропоїзди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 20.09.2025
Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

15:28 19.09.2025
Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

12:21 19.09.2025
Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

00:08 19.09.2025
Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:32 18.09.2025
Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

16:04 18.09.2025
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

20:00 17.09.2025
Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

13:05 17.09.2025
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

21:07 16.09.2025
Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

Українська порноакторка Josephine Jackson заявила про виїзд через неврегульованість контенту для дорослих в Україні

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА