Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр

Фото: https://t.me/MinDevUA

Україна звернеться до Республіки Корея щодо кредиту на закупівлю 20 електропоїздів корейського виробництва, закупівля має відбуватися за результатами прозорого та відкритого конкурсу, наголосив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба під час робочого візиту до Республіки Корея.

"Співпраця з корейськими партнерами відкриває шлях до створення сучасної та стійкої системи перевезень. Нам важливо, щоб закупівля нових електропоїздів відбулася через прозорий і відкритий конкурс серед компаній", - цитуються його слова в релізі Мінрозвитку.

Серед корейських виробників, окрім Hyundai Rotem, є також Dawonsys or Woojin. Зазначається, що під час робочого відрядження Кулеба зустрівся з виробниками пасажирського рухомого складу, зокрема компаніям розповіли про бачення розвитку української залізниці й потреби в оновленні рухомого складу.

У Мінрозвитку нагадали, що Корея вже відкрила для України рамкову можливість пільгового фінансування обсягом до $2,1 млрд на 2024-2029 роки.

Як повідомлялось, Верховна Рада серпні минулого року ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредити від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 рр., що відкриває "Укрзалізниці "можливість закупівлі ще 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+". Кабінет міністрів України 10 вересня схвалив проект листа до корейського уряду щодо надання такого кредиту.

В серпні цього року "Укрзалізниця" оголосила про плани збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, тоді як наразі вона складає в середньому 12-15%. Важливою частиною для їх реалізація є закупівля 20 нових електропоїздів на додаток до 10 поїздів Hyundai, які були закуплені перед Євро-2012.

Пізніше цього місяця російським ударом був виведений з експлуатації один з 10-ти поїздів Hyundai.