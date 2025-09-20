Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав три санкційні укази проти пропагандистів, які допомагають Росії та ведуть бізнес на окупованій території.

“Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано”, - сказав він у відеозверненні в суботу.

Зокрема, як зазначив президент, ці санкції стосуються пропагандистів, які допомагають Росії. "Проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови", - каже він.

Як повідомляє пресслужба президента, санкції застосовані проти шістьох пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України, і сенаторка РФ Олена Мізуліна – одна з авторок репресивних законів і публічна прихильниця російської агресії проти України.

Також Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії. Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішню політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди. Це рішення є важливим сигналом підтримки народу Молдови на його шляху до європейської інтеграції.

Третє санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.

До цього списку потрапили, зокрема, Валентина Лаврик – так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес, а також судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.

"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", - сказано в повідомленні.